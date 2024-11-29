Число пострадавших от инфекции в соццентре на Алтае выросло до 25 человек

Число пострадавших от инфекции постояльцев социального центра в Алтайском крае увеличилось до 25 человек, следует из данных краевого минздрава. В реанимацию перевели еще двоих, общее число выросло до пяти.

В минздраве отметили, что всех отравившихся отправили в больницы под надзор врачей.

«В Городской больнице №5 Барнаула продолжается лечение 25 пациентов, из них пять человек находятся в реанимации, 20 – в инфекционном отделении. Все необходимое лечение получают», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Вспышка кишечной инфекции случилась в частной социальной организации в селе Калистратиха 28 ноября. Три человека погибли. Первоначально сообщалось о 18 пострадавших. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

Барнаул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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