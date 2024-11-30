В Сочи прогремели взрывы со вспышками в небе

Жители Лазаревского района Сочи рассказали о взрывах и вспышках в небе. Некоторые перед происшествием слышали гул, пишет телеграм-канал Shot.

Местные жители рассказали о громком гуле и двух или трех громких звуках, похожих на взрывы. Некоторые видели в небе вспышки. Жители Дагомыса также слышали взрывы.

Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили три украинских беспилотника над акваторией Черного моря. Еще восемь дрона ВСУ уничтожены над Белгородской областью.

Сочи, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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