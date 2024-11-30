ПВО сбила 11 украинских дронов над Россией

Система ПВО помешала киевскому режиму атаковать регионы РФ с помощью беспилотников. В ночь на 30 ноября над Белгородщиной и Черным морем сбиты 11 дронов.
«Средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три – над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении Минобороны РФ.
Накануне в пригороде Энергодара нашли тайник с беспилотником и взрывчаткой. Силовики допустили, что схрон подготовили для совершения провокаций в отношении Запорожской АЭС.
Москва, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»