ПВО сбила 11 украинских дронов над Россией

Система ПВО помешала киевскому режиму атаковать регионы РФ с помощью беспилотников. В ночь на 30 ноября над Белгородщиной и Черным морем сбиты 11 дронов.

«Средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три – над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Накануне в пригороде Энергодара нашли тайник с беспилотником и взрывчаткой. Силовики допустили, что схрон подготовили для совершения провокаций в отношении Запорожской АЭС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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