До пяти выросло число погибших в соццентре на Алтае

Число погибших в результате массового отравления в социальном центре в Алтайском крае увеличилось до пяти человек. Суд арестовал председателя правления организации по делу об оказании небезопасных услуг.

«30 ноября Октябрьским районным судом Барнаула избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя правления Алтайской региональной общественной организации адаптации бывших осужденных «Рубикон», – сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в результате отравления скончались пять человек. Ранее сообщалось о трех погибших от острой кишечной инфекции.

Барнаул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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