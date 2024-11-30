Дрон атаковал машину на Белгородщине – два человека ранены

Два человека пострадали в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Белгородской области. Обоих раненых отвезли для лечения в Белгород.

ЧП случилось в селе Берёзовка Борисовского района. Оператор FPV-дрона выбрал целью движущийся автомобиль, в котором находились два человека

«Ранены два мирных жителя. Пострадавших с баротравмами бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Автомобиль поврежден осколками во время взрыва.

Берёзовка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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