Украинский дрон убил ребенка в Брянской области

Ребенок погиб в результате массированной атаки украинских беспилотников на Брянскую область. Средства ПВО уничтожили 18 БПЛА над территорией региона, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

Сообщения о летящих на регион беспилотниках начали поступать вскоре после полуночи. На 04:25 часов стало известно о 18 сбитых дронах. Большая часть атак прошла без последствий на земле, но в Стародубском муниципальном округе убит ребенок.

«В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям погиб ребенок. Приношу семье глубокие соболезнования. Семье будет оказана вся необходимая помощь», – написал Богомаз в телеграм-канале.

В том же округе полностью уничтожен частный дом, в одном из МКД повреждено остекление, балконы, фасад. Оперативные и экстренные службы работают на местах происшествий.

Стародуб, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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