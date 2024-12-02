ПВО за ночь сбила 15 украинских БПЛА над регионами России

Силы противоздушной обороны уничтожили в ночь на понедельник 15 украинских беспилотников над территорией России. По информации Минобороны РФ, дроны сбиты в четырех регионах.

Восемь БПЛА нейтрализованы над Курской областью, еще четыре – над Брянской областью. Два дрона сбиты над Крымом и один – над Белгородской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате отражения воздушной атаки пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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