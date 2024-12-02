российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 2 декабря 2024, 10:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ПВО за ночь сбила 15 украинских БПЛА над регионами России

Силы противоздушной обороны уничтожили в ночь на понедельник 15 украинских беспилотников над территорией России. По информации Минобороны РФ, дроны сбиты в четырех регионах.

Восемь БПЛА нейтрализованы над Курской областью, еще четыре – над Брянской областью. Два дрона сбиты над Крымом и один – над Белгородской областью.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате отражения воздушной атаки пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,