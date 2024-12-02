Шестой постоялец соццентра на Алтае умер от кишечной инфекции

Число скончавшихся в результате массового отравления постояльцев социального центра в Алтайском крае возросло до шести. Еще один человек умер в больнице в ночь на понедельник, 2 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

Сейчас в стационарах находятся 25 человек. Состояние четверых из них медики оценивают как тяжелое, 17 пациентов в состоянии средней степени тяжести, трое – в легком.

По данным ведомства, у контактного пациента, который находится в больнице Рубцовска, появились симптомы заболевания, начато лечение.

Напомним, в субботу, 30 ноября, суд в Барнауле заключил под стражу председателя правления Алтайской региональной общественной организации адаптации бывших осужденных «Рубикон» по уголовному делу об оказании небезопасных услуг.

О вспышке кишечной инфекции в частном соццентре в селе Калистратиха Калманского района стало известно 29 ноября. Первоначально сообщалось о трех погибших – обитатели учреждения скончались от отравления 27 и 28 нобря, пострадали 18 человек. Однако в ходе расследования выяснилось, что двое постояльцев социального центра умерли ранее, у них отмечалась схожая клиника. Количество пострадавших увеличилось до 25 человек.

Барнаул, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube