Гибель четырех детей в Красноярском крае произошла из-за инсектицидов

Гибель четырех детей в Красноярском крае произошла из-за попадания в организмы инсектицидов. Таковы выводы экспертов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноряскому краю и Хакасии.

«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия. С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм», – сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.

Напомним, что в трагедия произошла в сентябре этого года в Назаровском районе Красноярского края. В результате отравления 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день – 11-летняя девочка, в ночное время 23 сентября – 12-летняя девочка.

Установлено, что накануне отравления глава семьи проводил обработку помещения от насекомых инсектицидным аэрозолем.

Правовая оценка действиям отца погибших детей еще не дана.

Красноярск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube