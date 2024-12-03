Отцу погибших от отравления детей в Красноярском крае предъявлено обвинение

Отцу четверых детей, погибших от отравления инсектицидным средством в Назаровском районе Красноярского края, предъявлено обвинение. Главе семьи вменяется причинение смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, вечером 20 сентября мужчина обработал дом от насекомых инсектицидным аэрозолем. При распылении он не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах, длительном проветривании помещения и влажной уборке после обработки. После этого он допустил детей в дом и к приему пищи, уточнили в ведомстве.

Утром 21 сентября состояние здоровья всех членов семьи, в том числе четверых детей, резко ухудшилось. После обращения в местную амбулаторию все члены семьи были госпитализированы с признаками кишечного расстройства. В результате отравления в тот же день скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день 11-летняя девочка, ночью 23 сентября 12-летняя девочка.

Накануне региональное управление СК РФ сообщило, что причиной смерти детей стало попадание компонентов инсектицидного средства в организм.

В ходе допроса 34-летний отец погибших детей признал свою вину. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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