Число погибших от инфекции в соццентре на Алтае выросло до семи

Общее число умерших от кишечной инфекции в социальном центре в Алтайском крае увеличилось до семи. В ночь на 3 декабря умер еще один пациент, сообщили в краевом минздраве.

«Один пациент в ночь на 3 декабря скончался», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Три пациента по-прежнему остаются в тяжелом состоянии. Семи пострадавшим стало лучше, в состоянии средней тяжести остаются 10 человек из 17. Число заразившихся в состоянии легкой тяжести увеличилось с трех до десяти. Всего в больницах находятся 23 постояльца соццентра.

Ранее сообщалось о шести погибших в результате вспышки кишечной инфекции в центре «Рубикон» в селе Калистратиха. Первого умершего нашли 28 ноября, позже с отравлением связали ее две смерти. Еще трое постояльцев центра умерли в больнице. Суд арестовал директора центра, идет расследование.

Барнаул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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