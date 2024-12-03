Машина с рыбаками провалилась под лед под Иркутском

Автомобиль с двумя людьми провалился под лед в Иркутской области. И водитель, и пассажир погибли, сообщила пресс-служба МЧС России.

ЧП случилось на Братском водохранилище. В министерстве отметили, что мужчины выехали на лед, проигнорировав запрещающие знаки. Машина провалилась под тонкий лед в 50 метрах от берега.

«Водитель и пассажир не смогли спастись. Тела 73-летнего и 53-летнего мужчин достали местные жители. МЧС России призывает: не выезжай на лед вне оборудованных мест», – говорится в сообщении.

В ЯНАО снегоход с тремя людьми провалился под лёд. Тело одного мужчины уже нашли, еще двух ищут.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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