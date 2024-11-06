Силовики изучают обстоятельства затопления снегохода с тремя ямальцами

В Тазовском районе ищут тела двух местных жителей, которые провалились на снегоходе под лёд. С ними был ещё третий мужчина, его тело уже обнаружили. ЧП случилось 2 ноября 2024 года. Следователи проводят проверку.

«По предварительным данным следствия, трое жителей посёлка Тазовский на снегоходе выехали в сторону села Находка, чтобы проверить рыболовные сети. При выезде на неокрепший лёд снегоход провалился в полынью. Тело мужчины, 1995 года рождения, в ходе поисковых мероприятий поднято из воды 3 ноября. Тела двух сельчан на данный момент не обнаружены», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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