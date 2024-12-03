В России ликвидировали более 20 мошеннических криптоматов

Полицейские в России обнаружили более 20 мошеннических криптоматов, установленных в ряде регионов. Преступная группировка, установившая устройства для сбора денег обманутых граждан, управлялась с территории Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты установили более 20 криптоматов в нескольких регионах России. Жертвы телефонных мошенников вносили в эти терминалы свои средства, зачисляя их на криптокошельки организаторов криминальной схемы.

Лидер группировки, уроженец Украины, позднее забирал из криптоматов внесенные гражданами наличные, приносил в обменный пункт, где ему зачисляли криптовалюту на эквивалентную сумму. Полученные цифровые деньги он переводил кураторам из Украины, оставляя себе в качестве заработка процент с транзакции.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в Москве. В ходе обысков у организатора на одном из компьютеров обнаружена консоль администратора, с которой управлялись криптоматы. Оперативники приняли меры для централизованной блокировки функционирующей сети», – говорится в сообщении.

От действий мошенников пострадали свыше 150 человек, в их числе – участник СВО, который находился в Москве на реабилитации после полученного ранения.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч .4 ст. 159 УК РФ). Одного из подозреваемых арестовали, остальным избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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