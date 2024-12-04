Более 2000 домов остались без воды в Новокузнецке

Более двух тысяч домов попали в зону отключения воды в Новокузнецке Кемеровской области из-за аварии. Утечка из водопровода была такой мощной, что затопило дорогу, сообщили в городской администрации.

Авария на сетях случилась накануне вечером в Куйбышевском районе города.

«Произошла авария, утечка воды из водовода диаметром 700 мм. В результате подтоплена проезжая часть дороги вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев. В зону отключения попали 22 многоквартирных дома за вокзалом, 2212 частных домов в микрорайонах Точилино и Редаково, социальные объекты», – пояснили в мэрии.

ООО «Водоканал» заверил, что ремонтные работы идут в круглосуточном режиме. Пока не удалось установить причину протечки, но рабочие очистили улицу от последствий затопления. Компания оперативно организовала подвоз питьевой воды в пострадавшие районы.

«Оперативно организован подвоз воды, в первую очередь для социально значимых объектов. Ориентировочно, отключение воды продлится до 19:00 часов», – говорится в сообщении «Водоканала».

В Свердловской области 15 жилых домов остались без воды из-за коммунальной аварии. Водоснабжение восстановили только спустя три дня.

Новокузнецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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