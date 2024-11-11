В Верхотурье две семьи почти неделю сидят без воды. Все из-за ветхих труб, которые никто не хочет менять (ФОТО)

В Верхотурье 6 ноября случилась коммунальная авария, которая оставила 15 жилых домов без воды. Спустя три дня рабочие восстановили водоснабжение, но один дом – по адресу: Комсомольская, 1а, – остался отрезанным от водопровода, так как изношенные трубы нужно менять полностью. Коммунальщики не могут договориться между собой о ремонте, потому что сети водоснабжения и теплоспутник принадлежат разным организациям. Из-за этого спора жильцы дома уже шестой день живут без воды.

В доме на Комсомольской проживают пять человек – семья с ребенком и пожилая чета. Как рассказала «Новому Дню» жительница Раиса Захарова, проблема заключается в разделении сетей. В Верхотурье трубы с холодной водой всегда идут параллельно с отопительными трубами (теплоспутником), чтобы водопровод не промерз зимой. Несколько лет назад местная администрация передала теплосети и котельные ООО «Гефест», а сети водоснабжения остались за МУП «Гарант».

«Гарант» готов восстановить нам трубу с холодной водой, но в этом нет смысла, если не будет теплоспутника – потому что в морозы водопровод снова прорвет. А «Гефест» отказывается ремонтировать теплоспутник, потому что наш дом подключен к газовому отоплению, то есть не пользуется муниципальным теплом. Руководитель теплоснабжающей организации Сергей Целищев заявил, что мы не приносим ему доход, поэтому подключать нас не будет. При этом у нас полгорода таких домов – с газовым отоплением и подведенными муниципальными сетями. Исполняющая обязанности главы Наталья Бердникова разводит руками и говорит, что никак не может повлиять на «Гефест». Нам предлагают все делать за свой счет», – описала ситуацию собеседница агентства. По словам женщины, жильцы готовы платить за горячую воду, которая идет по теплоспутнику, но теплоснабжающая организация не выставляет тарифы за нее.

«Нас просто оставили без воды. В нашем огороде все разворотили, когда случилась авария, отрезали трубы и бросили. Питьевую воду мы покупаем, но ее тяжело носить. Мне 69 лет, а мужу – 70, он инвалид. Сейчас собираем выпавший снег и топим его дома. Так и живем», – рассказала Раиса Захарова.

Жильцы дома написали обращение в прокуратуру Верхотурья, а также в аппарат уполномоченного по правам человека Свердловской области. На сегодняшний день ответа от ведомств не поступило.

Верхотурье, Валентина Ярославцева

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