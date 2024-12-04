В Ленобласти мужчина сильно обгорел при взрыве газа

Мужчина получил ожоги 20% тела в результате взрыва в гараже в Тихвине Ленинградской области. Предварительно, взорвался газовый баллон в автомобиле, пишет портал 78.ru.

ЧП случилось накануне в гаражно-строительном кооперативе № 7. Взрыв был такой силы, что загорелись еще три соседние гаража. 38-летний сотрудник Тихвинской психиатрической больницы ремонтировал газифицированный автомобиль «Лада Ларгус» в гараже своего знакомого. И гараж, и машина полностью уничтожены взрывом и огнем.

Пострадал 42-летний владелец гаража. Медики диагностировали у него ожог 2 степени и оценили состояние как средней степени тяжести: обожжено 20% тела. Пострадавшего поместили в реанимацию.

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Тихвин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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