Два жителя Шебекино ранены во время атаки украинских БПЛА

ВСУ атаковали с помощью беспилотников город Шебекино Белгородской области, ранены два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, один из БПЛА сдетонировал при попадании на дорожное полотно. В результате взрыва местный житель осколочное ранение грудной клетки и минно-взрывную травму. Пострадавший обратился к врачам, после оказания медпомощи его госпитализировали в одну из больниц Белгорода.

«Еще один мужчина ранен во время атаки второго БПЛА. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь – дальнейшее лечение он будет получать амбулаторно», – написал Гладков в своем тг-канале.

В результате атаки БПЛА в городе повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, посечены осколками четыре легковых автомобиля, уточнил он.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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