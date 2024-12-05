В Башкирии машина скорой улетела в кювет, спеша на вызов

Автомобиль скорой помощи вылетел с дороги и перевернулся в Абзелиловском районе Башкирии. Водитель и фельдшер с травмами доставлены в больницу, сообщила Госавтоинспекция республики.

В ночь на 5 декабря бригада ехала на вызов в Кушеево. Но на 3-м км автодороги Аскарово-Давлетово-Аэропорт водитель не справился с управлением, и машина слетела в кювет. 50-летний водитель и 24-летний фельдшер получили разные травмы, обоих отвезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

На Камчатке автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой. Пострадали водитель, фельдшер и их тяжело больной пациент.

Аскарово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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