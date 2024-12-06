Российские военные отразили атаку морских дронов ВСУ на Крым

Силы противоздушной обороны минувшей ночью отражали атаку украинских беспилотников в четырех российских регионах. Всего было сбито 33 БПЛА. В Черном море также были уничтожены два катера-дрона, следовавших к Крыму. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, 14 беспилотников нейтрализованы на территорией Воронежской области, 11 – перехвачены над Курской область, 7 – над Белгородской областью и один – над Крымом.

«Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову», – говорится в сообщении Минобороны.

Надо отметить, что движение транспорта по Крымскому мосту закрыто уже более чем два часа. Российские телеграм-каналы, отслеживающие СВО, сообщают, что идет уничтожение украинских БЭК в Черном море в районе Керчи.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об уничтожении нескольких украинских беспилотников, часть из них была перехвачена в пригороде областного центра. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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