ВСУ убили и ранили шесть херсонцев в очереди за гуманитарной помощью

Украинские дроны-камикадзе атаковали очередь за гуманитарной помощью в Алешках Херсонской области. Три человек погибли, три тяжело ранены, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Атака произошла утром 6 декабря, когда люди собрались в пункте выдачи пакетов с помощью. Сальдо назвал бесчеловечным удар по мирным гражданам в такой момент.

«Погибли три человека, ещё трое граждан получили тяжелые ранения и находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Виновные понесут ответственность за свои действия. Власти сделают всё необходимое, чтобы помочь пострадавшим», – говорится в сообщении губернатора.

В ночь на 6 декабря ВСУ организовали массированную атаку дронов на регионы РФ. Средства ПВО сбили 33 БПЛА над четырьмя регионами РФ.

Алешки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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