ВСУ ранили женщину в Дзержинске в ДНР

Мирная жительница была ранена во время очередной атаки украинских боевиков на городской округ Горловка в Донецкой Народной Республике.
«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска в округе Горловка», – сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем блоге.
За минувшие сутки ВСУ трижды обстреляли Горловку. Два человека были ранены, поврежден один многоквартирный дом и газопровод в двух местах.
Ранее жительница Горловки подорвалась на части кассетного боеприпаса, сброшенного на регион украинскими боевиками.
Дзержинск, Наталья Рязанова
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