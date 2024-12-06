ВСУ ранили женщину в Дзержинске в ДНР

Мирная жительница была ранена во время очередной атаки украинских боевиков на городской округ Горловка в Донецкой Народной Республике.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска в округе Горловка», – сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем блоге.

За минувшие сутки ВСУ трижды обстреляли Горловку. Два человека были ранены, поврежден один многоквартирный дом и газопровод в двух местах.

Ранее жительница Горловки подорвалась на части кассетного боеприпаса, сброшенного на регион украинскими боевиками.

Дзержинск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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