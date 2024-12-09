Над тремя регионами РФ за ночь сбиты 13 беспилотников

Российские военные уничтожили за прошедшую ночь 13 украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Средствами ПВО сбиты 13 БПЛА над территорией Белгородской области, три – над Ростовской и два – над Астраханской областью.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два дрона перехвачены в районе Миллерово, еще один – возле Каменска. По данным главы региона, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются, отметил он.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков ночью сообщил в своем тг-канале о сбитых на полете к Белгороду воздушных целях. К тому моменту информации о пострадавших и серьезных разрушениях не поступало. Как отметил Гладков, подомовой обход назначен на светлое время суток.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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