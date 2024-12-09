ФСБ разоблачила сеть колл-центров, обманувшую 100 тысяч человек по всему миру

ФСБ России пресекла деятельность международной сети колл-центров, которые выманивали деньги у людей по всему миру. От действий мошенников пострадали порядка 100 тыс. человек из более чем 50 стран, в том числе стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии и Японии. Об этом сообщает ФСБ РФ. Преступная сеть работала в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя компании Milton Group Давида Кезерашвили, скрывающегося в Лондоне.

По данным спецслужбы, колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества и занимались мошенничеством под видом инвестиционных сделок. Ежедневный доход от противоправной деятельности достигал $1 млн.

Сетью мошеннических колл-центров руководили гражданин Израиля и Украины Я. Д. Кесельман, его задержали, а также гражданин Израиля и Грузии Д. Тодва, его объявили в розыск. По информации ФСБ, фигуранты в 2022 году по заданию Службы безопасности Украины распространяли анонимные сообщения о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.

Правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров в рамках возбужденного Следственным управлением ФСБ России уголовного дела по ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отметили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы в конце ноября заочно арестовал Казерашвили по делу об особо крупном мошенничестве. По данным источника ТАСС, его объявили в международный розыск.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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