В Донецке при подрыве машины погиб начальник Еленовской колонии в ДНР

При взрыве внедорожника в центре Донецке погиб начальник Еленовской колонии в ДНР Сергей Евсюков. Его жене оторвало ногу, она в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Официально эта информация не подтверждена. Ранее Следственный комитет РФ сообщил о двух пострадавших из-за взрыва авто.

По предварительным данным, под днище автомобиля Toyota Land Cruiser начальника колонии заложили взрывное устройство мощностью около 100 граммов в тротиловом эквиваленте. СКР возбудил уголовное дело после взрыва внедорожника. Назначены экспертизы, в том числе взрыво-техническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, заявили в ведомстве.

Напомним, в июле 2022 года 50 украинских военнопленных погибли и еще 73 получили ранения при ракетном ударе ВСУ по колонии в Еленовке. На месте происшествия были найдены обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. Следствие возбудило уголовное дело о теракте. В июле 2024 года Служба безопасности Украины обвинила Евсюкова и его заместителя в причастности к обстрелу Еленовской колонии и гибели военнопленных.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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