Украинские дроны дважды атаковали многоквартирный дом в Шебекино

Вооруженные формирования Украины атаковали с помощью дронов очередной многоквартирный жилой дом в Шебекино Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате детонации загорелась одна из квартир, в здании повреждено остекление.

«Пожарные расчёты ликвидировали очаг возгорания <…>. При попытке повторной атаки второй беспилотник был сбит на подлёте к дому», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, все жители пострадавшего подъезда эвакуированы, четверо из них в пункте временного размещения, остальные приняли решение остановиться у родственников.

«По предварительной информации, никто из жителей не пострадал», – отметил Гладков, добавив, что оперативные службы работают на месте, а информация о последствиях уточняется.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило, что в период с 14:00 до 15:00 над Белгородской областью были сбиты два беспилотника самолетного типа.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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