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Понедельник, 9 декабря 2024, 20:30 мск

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Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль: три человека ранены

Архив. Фото Минобороны РФ

В районе села Двулучное Валуйского округа в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего три человека получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, дрон сбросил на машину взрывное устройство.

«Две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица. Бригады СМП доставляют пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено», – уточнил губернатор.

Гладкой уточнил, что Белгородскую область атаковали еще два вражеских дрона. Один из них сбросил взрывное устройство в селе Муром Шебекинского округа. Еще один – FPV-дрон в городе Шебекино сдетонировал на парковке предприятия, в результате чего повреждены зеркало и колесо грузового автомобиля. Пострадавших в этих инцидентах нет. Информация о последствиях уточняется.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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