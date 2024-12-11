Пожар произошел на промпредприятии в Брянске из-за атаки БПЛА

Ночью в Брянске на производственном объекте произошел пожар после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта», – написал он в своем тг-канале.

Подразделения МЧС уже ликвидировали возгорание, добавил Богомаз.

Ранее губернатор сообщил, что силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников на территорией региона. Никто не пострадал, уточнил он.

По данным Минобороны России, за прошедшую ночь над Брянской областью средствами ПВО сбиты 14 украинских дронов.

Брянск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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