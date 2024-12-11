В Таганроге после ракетной атаки ВСУ без отопления остались 27 домов

В Таганроге после ракетной атаки ВСУ повреждена котельная на улице Циолковского, без теплоснабжения остались 27 многоквартирных домов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, специалисты планируют восстановить поврежденную котельную к полудню.

Мэр города заявила, что таганрожцы «снова столкнулись с серьезными вызовами», и призвала местных жителей не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию.

«Город функционирует в обычном режиме», – подчеркнула Камбулова.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ракетного обстрела Таганрога минувшей ночью повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 машин на парковке. По его данным, обошлось без пострадавших.

Позднее глава Таганрога сообщила, что район повреждения оцеплен полицейскими. По ее словам, специалисты обследуют территорию в радиусе 1 км.

Таганрог, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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