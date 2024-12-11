Минобороны РФ раскрыло подробности ракетной атаки по Таганрогу: есть пострадавшие

Министерство обороны РФ раскрыло данные об украинской ракетной атаке по военному аэродрому в Таганроге, которая была осуществлена сегодня утром. В ведомстве уточнили, что Киев применил западное высокоточное оружие.

«В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет «ATACMS» американского производства. Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы», – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава.

«Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке», – отметили в ведомстве.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», – заверили в российском министерстве.

Таганрог, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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