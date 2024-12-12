ПВО уничтожила дроны ВСУ над Крымом, Северной Осетией и Чечней

Российские военные прошедшей ночью пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников на четыре региона РФ. Всего было перехвачено 16 БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, силы ПВО уничтожили 8 дронов над территорией Крымом, четыре – над Курской областью, три – над Северной Осетией и один – над территорией Чечни.

В Чечне дрон сбили над казарменными зданиями спецполка полиции, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Легкие ранения получили четыре бойца караула.

«Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник», – написал Кадыров в своем тг-канале. Он уточнил, что сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие обломки вызвали небольшое возгорание, его быстро потушили, добавил Кадыров.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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