В Москве чиновник Минобрнауки погиб под колесами машины

В Москве под колесами автомобиля погиб глава департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов.

ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе дома номер 36. Автомобиль сбил 51-летнего руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки, в результате полученных травм мужчина скончался, сообщает пресс-служба ГАИ Москвы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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