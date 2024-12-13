При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погиб боец самообороны

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб боец самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ночью, во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребренское сельское поселение погиб боец самообороны», – сказал глава области в видеообращении в своем тг-канале. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах», – заявил он.

Ранее белгородский губернатор сообщил, что житель Белгородского района получил тяжелые ранения при атаке дронов ВСУ. Мужчину с множественными осколочными ранениями головы и рук доставили в областную клиническую больницу.

Гладков добавил, что в районе поселка Октябрьский в результате атаки FPV-дрона поврежден коммерческий объект.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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