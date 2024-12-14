ПВО ночью сбила 37 дронов ВСУ над Россией: в Орловской области после атаки горит нефтебаза

Российские силы противоздушной обороны в ночь на субботу, 14 декабря, отражали атаки украинских беспилотников в четырех регионах России. Всего было уничтожено 37 дронов, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, по 12 беспилотников сбиты над территориями Курской области и Краснодарского края, семь нейтрализовано над Брянской областью, пять – над Орловской областью. Еще один БПЛА перехвачен над акваторией Азовского моря.

Ранее орловский губернатор Андрей Клычков сообщил об уничтожении в регионе 11 беспилотников. По его данным, в результате массированной атаки на объекте инфраструктуры вспыхнуло топливо, также осколками сбитых дронов повреждено остекление нескольких частных домов. Никто не пострадал. Возгорание на объекте топливной инфраструктуры к утру локализовали. «Оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий», – написал губернатор в своем тг-канале.

На Кубани беспилотники уничтожены в нескольких муниципалитетах края, сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев. В станице Марьянской обломки БПЛА упали на частный дом – выбиты окна, частично повреждены хозпостройки. Обошлось без пострадавших.

В Брянской области, по данным губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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