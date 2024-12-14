В Калужской области трое детей погибли на пожаре

В городе Кирове Калужской области трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме. Об этом сообщает МЧС РФ. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Дети находились дома одни.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Тела мальчиков 16, 17 лет и пятилетней девочки обнаружили пожарные.

«Взрослых дома не было. Всю ответственность возложили на старшего ребенка. Дети остались наедине с бедой и даже без пожарного извещателя», – отметили в МЧС. Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По данным регионального управления СКР, родители уехали на работу, оставив детей дома одних. Известно, что в доме было печное отопление.

«Для определения причины пожара и смерти назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся необходимые следственные действия», – сообщили в СУ СКР по региону.

Калуга, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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