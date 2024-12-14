Украинский беспилотник убил ребенка под Белгородом

В поселке Майский под Белгородом 9-летний мальчик погиб в результате атаки украинского беспилотника на частный жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали его мать и семимесячная сестра, которые также находились в момент удара дрона в доме.

«Девочку с контузией бригада СМП доставляет в детскую областную больницу. Ее маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – написал глава региона в свеом тг-канале.

В самом доме, как уточнил Гладков, пробита крыша, повреждены, стены, окна, внутренняя отделка. В соседнем доме выбиты окна, повреждены забор и ворота.

По данным губернатора, над Белгородским районом средствами ПВО сбиты несколько беспилотников. В селе Репное пробита кровля дома и повреждено остекление.

Позже глава региона сообщил, что в городе Шебекино вражеский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому, в результате атаки повреждены фасад и остекление. Село Байцуры Борисовского района атаковали три дрона-камикадзе. После одной из атак загорелась кровля социального объекта, возгорание уже потушили. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что с 09.10 до 09.40 мск на Белгородской областью были сбиты пять украинских БПЛА. Позднее над территорией региона был уничтожен еще один дрон ВСУ.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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