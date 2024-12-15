Над двумя регионами России и Черным морем уничтожили 15 БПЛА

Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили 15 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

По одному дрону нейтрализовано над Курской и Белгородской областями. Еще 13 БПЛА сбито над акваторией Черного моря.

Вечером 14 декабря Минобороны сообщало о уничтожении средствами противоздушной обороны пяти беспилотников ВСУ над регионами России. В течение часа, с 21:30 до 22:30 мск, военные перехватили два вражеских дрона над Курской областью, по одному над Белгородской и Брянской областей, и один – над Черным морем.

Добавим, ночью в Брянской области при атаке беспилотника пострадал мужчина. ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. Житель села получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости, его госпитализировали, сообщил губернатора региона Александр Богомаз.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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