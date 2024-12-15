Атаку беспилотников отбили на Кубани

Силы противоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников над Туапсинским районом Краснодарского края. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко. По его данным, никто не пострадал, ущерба на земле нет.

«Этой ночью в небе над Туапсинским районом отбита атака вражеских дронов. Беспилотники были уничтожены силами наших ПВО. Пострадавших и повреждений нет», – написал чиновник в своем тг-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 15 декабря над Черным морем было сбито 13 дронов ВСУ. Еще два БПЛА перехватили над Курской и Белгородской областями.

Туапсе, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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