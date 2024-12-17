Генерал Кириллов и его помощник погибли мгновенно

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли мгновенно. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

«Смерть была мгновенной. Прибывшим врачам осталось только ее констатировать», – сказал собеседник агентства. В оперативных службах уточнили, что самодельная бомба была начинена поражающими элементами.

Сейчас тела погибших возле подъезда осматривают эксперты. Они же просеивают снег в поисках остатков взрывчатки.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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