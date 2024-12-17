МВД предупредило россиян о новом способе мошенничества через телефон

МВД РФ предупредило россиян о новом способе лишения денег со стороны мошенников. Чтобы обокрасть своих жертв, злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок. Пользователю под видом трекера человек скачивает банковский троян, сообщает Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Правоохранители поясняют: мошенники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. Заказы, якобы, можно оплатить при получении, а для их подтверждения необходимо только указать ФИО, адрес и телефон. Через некоторое время человеку поступает сообщение, что оформленный заказ отправлен. Для его отслеживания предлагают скачать специальное мобильное приложение-трекер по ссылке, которую присылает менеджер.

Под видом трекера человек скачивает мобильный троян, который получает доступ к телефону. Помимо сведений для входа в банковское приложение мошенники могут также получить доступ к другим чувствительным данным – контактной книге, архиву фотографий, электронной почте, криптографическим ключам и электронным подписям.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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