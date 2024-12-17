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Над Воронежской областью уничтожен украинский беспилотник

Сегодня около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», – говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Как уточнил губернатор Воронежской области Александр Гусев, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. «Исходя из оперативной ситуации, режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов не объявлялся», – добавил глава региона.

Воронеж, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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