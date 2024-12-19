Массированную атаку беспилотников ВСУ отразили ночью в регионах РФ – сбито 84 дрона

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа над семью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего дронов – 36 – перехвачено над Ростовской областью. Кроме того, 21 БПЛА сбит над Брянской областью. Шесть беспилотников нейтрализованы над Воронежской, по три – над Курской и Тамбовской областями и один – в небе над Краснодарским краем.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарь сообщал, что в результате атаки беспилотников на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел пожар. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Кроме того, из-за падения обломков беспилотника ранения получил житель населенного пункта под Ростовом. Минувшей ночью силы ПВО отражали массовую ВСУ с применением дронов и трех ракет на Таганрог, Батайск, Ростов, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск, уточнил Слюсарь.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что при атаке БПЛА пострадавших нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также заявил об отсутствии пострадавших и разрушений.

В Белгородской области при ночных атаках БПЛА поврежден один жилой дом, шесть легковых автомобилей и кровля одного из корпусов сельхозпредприятия, проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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