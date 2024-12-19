В Тамбовской области потушили пожар, возникший после атаки дронов ВСУ

В Тамбовской области в ночь на 19 декабря из-за атаки украинских беспилотников произошел пожар в городе Мичуринске. Об этом сообщило правительство региона.

Площадь возгорания составила 105 квадратных метров, жертв и разрушений нет. К настоящему времени пожар потушили. На каком объекте произошел пожар, власти не уточняют.

По информации Минобороны РФ, минувшей ночью силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ на территории Мичуринского муниципального округа Тамбовской области.

Тамбов, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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