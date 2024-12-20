Над тремя регионами России и Черным морем сбили 36 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над тремя регионами и Черным морем, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 16 дронов нейтрализованы над территорией Краснодарского края, 14 – над акваторией Черного моря. Еще пять БПЛА сбиты над Брянской областью и один – над Белгородской областью.

Брянский губернатор Александр Богомаз ранним утром сообщал о сбитии двух дронов ВСУ. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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