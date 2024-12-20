Пожар в изоляторе для дезертиров в Якутске могли устроить сами задержанные

Следователи продолжают работ на месте смертоносного пожара в изоляторе для дезертиров в Якутске. Напомним, сегодня ночью там произошел пожар – погибло пять человек, еще 7 были госпитализированы.

По предварительной версии, возгорание в изоляторе могли устроить сами задержанные, планируя побег, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее оперштаб региона сообщил со ссылкой на военкомат республики, что в Якутске при пожаре в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, погибли пять человек, еще семеро пострадали. По данным источника РИА Новости, причиной их гибели могло стать воздействие высокой концентрации угарного газа.

«Предварительно, военнослужащие подожгли (ИВС – ред.) сами, хотели сбежать», – сказал собеседник агентства.

Якутск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube