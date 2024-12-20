При атаке дрона ВСУ в Белгородской области ранены два мирных жителя

Два человека получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Репяховка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем тг-канале.

По его данным, мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного бригада «скорой помощи» везет в областную клиническую больницу, второму медпомощь оказали на месте.

В Шебекино сдетонировал сбитый FPV-дрон, добавил Гладков. Осколками посечены два легковых автомобиля.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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