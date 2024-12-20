На Кубани зафиксированы повторные выбросы мазута после крушения танкеров

На побережье Кубани фиксируются новые выбросы мазута, вытекшего из потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В частности, повторное загрязнение береговой полосы обнаружено на участке протяженностью около 4 км в Темрюкском районе в поселке Веселовка в районе озера Соленое.

Кроме того, очаги выброса нефтепродуктов выявлены на новом участке – в районе заповедника «Большой Утриш» Анапы.

Напомним, в зоне постоянного мониторинга находится 70 км побережья Темрюкского района и Анапы.

Также сообщается, что специалисты Морской спасательной службы обнаружили и обследовали затонувшую носовую часть танкера «Волгонефть 212». Из разрушенного судна продолжает вытекать мазут. «Зафиксирован незначительный выход нефтепродуктов из танков. На участках акватории в этом районе для сбора мазута установили боновые заграждения», – сообщили в оперштабе.

Как сообщал «Новый День», за последние два дня от мазута очищено 19,6 км береговой линии от Темрюкского района до Анапы. С пляжей собрано более 3,3 тыс. т загрязненного мазутом песка.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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