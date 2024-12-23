Женщина погибла при атаке ВСУ в Брянской области

При атаке ВСУ в Брянской области погибла жительница села Кирилловка Климовского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз поздно вечером в воскресенье.

В результате еще одной атаки украинских войск на поселок Красный Бор Климовского района пострадал мужчина. «В результате террористической атаки мирный житель села получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица», – написал Богомаз в своем тг-канале. Пострадавшего доставили в районную больницу, его оказана вся необходимая помощь, добавил он.

Ночью и утром 23 декабря глава региона сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников в небе над Брянской областью. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Курск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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