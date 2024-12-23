Мошенники запустили новую схему для кражи аккаунтов с Госуслуг

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов пользователей с Госуслуг. Теперь злоумышленники создают поддельные справочные сайты и публикуют там фейковые телефонные номера служб поддержки «Госуслуг», на которые звонят ничего не подозревающие пользователи портала и выполняют команды мошенников. Об этом сообщил российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

«Мошенники создают поддельные справочные сайты, на которых публикуют фальшивые телефоны службы поддержки Госуслуг, а затем с помощью поискового продвижения добиваются их появления в топ-10 поисковых систем», – рассказали РИА «Новости» в DLBI.

Кроме этого, злоумышленники рассылают смс-сообщения о якобы неудачной попытке входа или даже о взломе аккаунта, указывая поддельный номер службы поддержки.

Подобные схемы опасны тем, что операторы мошеннических колл-центров общаются уже с теми людьми, кто верит, что обратился в службу поддержки Госуслуг и готов выполнять их команды.

«Пока от массового применения таких схем нас отделяют относительно высокая сложность организации масштабных смс-рассылок, а также трудоемкость и длительность поискового продвижения поддельных сайтов», – отметил основатель DLBI Ашот Оганесян.

Но если те «тесты», которые фиксируются сейчас, покажут мошенникам эффективность, техническое решение будет найдено, подчеркнул эксперт.

Чтобы не стать жертвой мошенников, пользователям портала «Госуслуги» нужно обязательно сверить номер телефона с тем, что указан на официальном сайте, резюмировал Оганесян.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово получать на почту письма от мошенников с предупреждением о попытке взлома аккаунта на Госуслугах. Указанный в письмах номер техподдержки перенаправляет на мошеннический колл-центр на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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