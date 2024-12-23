В Туве мигрант получил 9 лет «строгача» за надругательство над несовершеннолетней

Кызыльский городской суд вынес приговор 22-летнему иностранному гражданину, обвиняемому в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Мигрант был признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и получил 9 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тувы.

Суд установил, что в августе 2024 года обвиняемый, находясь в Кызыле, надругался над несовершеннолетней. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

«С учетом позиции государственного обвинителя виновный приговорен к лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Ранее в Кызыле произошло несколько групповых нападений на иностранцев. Причиной стало появление в соцсетях информации о том, что 15-летняя жительница города заразилась ВИЧ-инфекцией после нападения мигранта. Следственный комитет опроверг данную информацию. По подозрению в нападениях на приезжих задержали трех местных жителей, в отношении них возбудили уголовные дела по статье о хулиганстве.

Кызыл, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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